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العاهل السعودي يؤكد استمرار التعاون مع روسيا لتحقيق استقرار أسواق النفط

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يؤكد استمرار التعاون مع لتحقيق استقرار أسواق النفط

02:49 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

العاهل السعودي يؤكد استمرار التعاون مع روسيا لتحقيق استقرار أسواق النفط

الرياض- ( د ب أ):
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استمرار التعاون الإيجابي مع روسيا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الانباء (واس) أن ذلك جاء خلال ترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وحسب الوكالة، وفي مستهل الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى روسيا الاتحادية ومباحثاته ولقاءاته مع الرئيس فلاديمير وكبار المسؤولين الروس وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية بما يحقق ما يطمح له البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل.

وأشارت الوكالة أن الملك سلمان أكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها بين المملكة وروسيا، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته كلمات العاهل السعودي خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار المجلس إلى تأكيد العاهل السعودي إلى أن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكذلك أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مسلمي الروهينجيا.

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