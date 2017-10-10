أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب الرئيس العراقي: علينا اعتماد الحوار للوصول إلى تفاهمات مع كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب الرئيس العراقي: علينا اعتماد الحوار للوصول إلى تفاهمات مع كردستان

02:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

نائب الرئيس العراقي: علينا اعتماد الحوار للوصول إلى تفاهمات مع كردستان

نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي

بغداد- (د ب أ ):

دعا نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي اليوم، الثلاثاء، الأطراف السياسية في العراق إلى اعتماد الحوار والمفاوضات للوصول إلى تفاهمات مع إقليم كردستان.

وقال النجيفي، خلال استقباله ماركو كارنيلوس سفير إيطاليا في العراق، إن" أزمة كردستان ليست الأزمة الوحيدة فقد سبقتها أزمات معروفة ناتجة عن مشاكل بنيوية في العملية السياسية فلم يتم الالتزام بالدستور وهناك انتقائية واضحة في التعامل معه".

وأشار إلى أن هناك خلافات تتعلق بالأرض والثروة والمنهج المتبع ما أدى إلى تراجع الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات عرقية وطائفية.

وشدد "على ضرورة الحوار والمفاوضات مع كل الأطراف بطريقة جادة وتفصيلية تتضمن مراجعة الدستور والقوانين ومنهج الدولة كما أن العامل الدولي مهم جدا لإنجاح هذا الجهد والوصول إلى تفاهمات حقيقية".

وذكر أن "منهجنا هو أن يكون العراق موحدا بصيغة ترضي الأطراف كلها ، ونحن مع المنهج الفيدرالي الذي يضمن إقامة الأقاليم الادارية تحت سقف الدستور".

وقال النجيفي "نؤكد على احترام وحدة العراق وحل المشاكل عبر التفاهم والمفاوضات التي تجمع كل الأطراف ، ذلك أن أزمة الاستفتاء ليست سوى ناتج لمنهج قاد إلى مشاكل متعددة كما أن التهديد باستخدام القوة والتصعيد والتطرف لا يساعد في تحقيق هدفنا جميعا في العيش في وطن موحد تسوده العدالة ويحقق النهوض".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط ينعي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

    أخبار

  • وفاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني

    أخبار

  • البارزاني يرحب بمبادرة نائب الرئيس العراقي للحوار

    أخبار

  • الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردى سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان

    أخبار

إعلان

e34409c71c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ