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رئيس الوزراء التركي يأمل في انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة قريبا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء التركي يأمل في انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة قريبا

02:45 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء التركي يأمل في انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة قريبا

اسطنبول- (د ب أ):
أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، الثلاثاء، عن أمله في أن ينتهي قريبا الخلاف المستمر مع الولايات المتحدة، والذي قاد إلى تعليق خدمات التأشيرات بين الجانبين، ودافع عن توقيف موظف بالقنصلية الأمريكية.

وقال في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية المحافظ الحاكم في أنقرة :"آمل أن ينتهي هذا التوتر قريبا"، مشيرا إلى أن مواطني البلدين تضرروا من تعليق التأشيرات.
وأضاف :"بدأَنا عملية قضائية ضد بعض الأفراد الذين يعملون في البعثات الأمريكية ... ماذا في ذلك؟".

ودعا واشنطن إلى تبني موقف أكثر عقلانية تجاه الأزمة، ووصف تبرير واشنطن تعليق التأشيرات بـ"دواعِ أمنية" بأنه "تناقض سافر".
وأكد أن "العمل في البعثات الأمريكية لا يحمي متهمي ومرتكبي الجرائم".

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة مساء أمس الأول تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".

وردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من إلقاء القبض على "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول بتهم مختلفة من بينها "التجسس".
وقال السفير الأمريكي جون باس إنه لا تتوافر لديه معلومات حول أية أدلة ضد الموظف الموقوف.

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مصراوي Masrawy

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