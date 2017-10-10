إسبانيا تحث رئيس إقليم كتالونيا على عدم فعل أي شيئ "لا رجوع فيه"
إسبانيا تحث رئيس إقليم كتالونيا على عدم فعل أي شيئ "لا رجوع فيه"
02:43 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
إقليم كتالونيا
مدريد- (د ب أ):
قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إينيجو مينديث دي فيجو إنه ينبغي على رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون التوقف قبل أن يفعل أي شيء "لا يمكن الرجوع فيه " .
ونقلت وكالة "أوروبا برس" الإسبانية للأنباء عن مينديث دي فيجو ،وهو أيضا وزير التعليم، القول :"أطلب منه عدم فعل أي شيء لا يمكن الرجوع فيه ".
وقبل ساعات قليلة من الخطاب الذي يلقيه بوجديمون أمام برلمان كتالونيا ويحتمل أن يعلن خلاله انفصال الإقليم، قال مينديث دي فيجو إن رئيس الإقليم لا يزال "أمامه وقت" للتراجع.
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