ميركل وماكرون يفتتحان معرض فرانكفورت للكتاب اليوم

فرانكفورت- (د ب أ):

من المنتظر أن تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معرض فرانكفورت الدولي التاسع والستين للكتاب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وستحل فرنسا ضيفا على معرض هذا العام الذي يفتح أبوابه للجمهور من الحادي عشر حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هو الأكبر عالميا.

ومن المنتظر أن يشارك في المعرض نحو 7000 عارض من أكثر من 100 دولة.

وأكد مدير المعرض يورجين بوس في وقت سابق أن افتتاحه من قبل ميركل وماكرون دلالة قوية على العلاقة الوثيقة بين البلدين وإيمان منهما بأوروبا مشتركة وقوية.

وستقدم فرنسا في المعرض كتبا من جميع المنطقة المتحدثة باللغة الفرنسية.

يشار إلى أن أكثر من 270 مليون شخص على مستوى العالم يتحدثون الفرنسية.

ومن المنتظر أن يشارك في المعرض نحو 200 كاتب فرانكفوني.

وسيتم نشر نحو 500 كتاب فرنسي بالألمانية هذا العام.

وسترسل فرنسا أكثر من 130 مؤلفا للمعرض من بينهم ميشيل هولبيك و ياسمينا رضا.

ويعتزم ماكرون وميركل زيارة الجناح الفرنسي في المعرض عقب افتتاحه.