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"الإداري" يقضي بإعادة المرافعة في دعوى بطلان اتفاقية سد النهضة

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مصراوي Masrawy

"الإداري" يقضي بإعادة المرافعة في دعوى بطلان اتفاقية سد النهضة

02:38 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

سد النهضة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وإحالتها للمفوضين.

واختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية واخري.

وطالب يسري في أوراق دعواه ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه.

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مصراوي Masrawy

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