مدير المكافحة: لو لقيت "ديلر مخدرات" اتصل بهذا الرقم.. وماتخافش

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن ضباط الإدارة نجحوا في توجيه ضربات موجعة لكبار تجار "الكيف" في مصر.

وأضاف في حوار لـ"مصراوي"، سيُنشر لاحقًا، معظم الأماكن في مصر يوجد بها تجارة مخدرات، ولكن بشكل نسبي، والإدارة بناءً على توجيهات من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تعمل على القضاء على بؤر تجارة المخدرات في كل شبر في الدولة، مشيرًا إلى أنه مهما كانت الجهود من الجهات المعنية بمكافحة تجارة المخدرات لن تؤتي بثمارها المرجوة دون وعي وتعاون من المواطن.

وتابع، أن كل شخص يجد أمام منزله أو منطقته السكنية أو محل عمله تاجر مخدرات "ديلر"، يجب أن يُبلغ عنه مكاتب إدارة المكافحة المنتشرة في جميع محافظات مصر أو على الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات (24820001) بشكل فوري، دون أي أن يخشى على نفسه من أي مخاطر، مشيرًا إلى أن بمجرد اتصال المبُلغ لا يسأله الضابط عن هويته، حيث يتم فحص البلاغ والتأكد من صحة المعلومات ومن ثّم التعامل.