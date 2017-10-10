التضامن: محمد صلاح كان صاحب شعار "اتمسك بحلمك وبنجاحك ما تستسلمش"

القاهرة -(مصراوي):

صرحت الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن فخرها بالدور المهم الذي لعبه محمد صلاح في حملة "أنت أقوى من المخدرات"، مؤكدة أنه لا يقل أهمية عن الدور الرياضي الوطني الذي يلعبه مع المنتخب، وقيادته له للوصول بنصر إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

وأوضحت والي- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن اللاعب شارك الوزارة متطوعاً في حملة "أنت أقوى من المخدرات" على مدار العامين الماضيين، بات أيقونة للشباب ومصدر إلهام وفخر لهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأهداف التي حققها اللاعب فى هذه الحملة فى غاية الأهمية وساهمت فى زيادة أعداد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة 82% وتفاعل مع حملته ما يقرب من (45 مليون) متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن لاعب المنتخب كان يتابع بشكل مستمر نتائج المرحلة الأولى للحملة، وما حققته من نجاحات دفعته للاستمرار فى تنفيذ المرحلة الثانية التى تم بثها خلال العام الحالى.

وأشارت الوزيرة إلى أن العديد من الشباب المتطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكدوا أن لقطة اللاعب محمد صلاح بعد إحراز هدف التعادل في مرمى المنتخب الوطني مصدر إلهام لهم ولأقرانهم الشباب، حيث وقع اللاعب فيها على الأرض وسرعان ما استجمع قواه وشحن همم زملائه وطالبهم بعدم اليأس واستكمال تحقيق حلمهم، موضحة "لقد كان له ما أراد بتحقيق هدف الفوز لمنتخب مصر، وهي ترجمة واقعية للشعارات التي كان يرددها اللاعب فى حملته معنا ومنها ..اتمسك بحلمك وبنجاحك ... ما تستسلمش".