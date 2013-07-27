مصادر إخوان: قتلى الجماعة بالبحيرة فى أحداث النصب التذكارى 7 أشخاص

أكدت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، ارتفاع ضحايا الاشتباكات الدامية التى حدثت فجر اليوم أمام النصب التذكار بالقاهرة إلى 7 أشخاص من أعضاء الجماعة بالبحيرة.

وضمت قائمة القتلى كلا من "إسلام محمود الزمرانى من مركز شبراخيت - حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الأزهر، وعبد الحميد محمود عبد الرحمن من قرية أبو بكر الصديق بالنوبارية، وأحمد محمد عبد الحكم الصايم "20 سنة" من مركز وادى النطرون، ومحمد موسى عبد السلام عبد الرحمن من كفر الدوار، ومؤمن طارق عبد الباسط من جناكليس بمركز أبو المطامير، وعبد الناصر محمد على برغوت "34 سنة" من قرية الضهرية بمركز إيتاى البارود، بالإضافة إلى مصطفى الهنداوى الذى تم الإعلان عن مقتله فى الاشتباكات صباح اليوم".