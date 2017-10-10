قرار جمهوري بتشكيل «الوطنية للانتخابات» برئاسة لاشين إبراهيم

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد لاشين، نائب رئيس محكمة النقض، والتي ستتولى انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على القانون يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وعضوية المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار هاني محمد علي محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نائبا رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن اختصاصات الهيئة الوطنية الانتخابات: إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا. إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.

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بالإضافة إلى فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة في ذلك.

بجانب تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، وضع قواعد عمل استطلاعات رأي، توعية وتثقيف الناخبين، وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، وضع قواعد تلقي التظلمات والشكاوى.

وأيضا حفظ أوراق العملية الانتخابية، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، وضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.