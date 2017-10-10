منها «فولكس الخنفساء».. 5 سيارات استمدت شهرتها من السينما العالمية

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على مدار سنوات طويلة ظلت السيارات أيقونات مميزة للأفلام السينمائية، للحد الذي وصل بتلك الصناعة إلى إنتاج أعمال فنية متخصصة في الإصدارات المختلفة للسيارات، بل والاعتماد على نسخ خاصة منها في اللقطات المختلفة للأعمال الفنية، وهو الأمر الذي منحها قيمة بالغة على مستوى السوق.

وفي هذا السياق، استعرض موقع "جالوبنيك" مجموعة من النسخ المختلفة للسيارات الناجحة في العديد من الأفلام العالمية..

جيب رينجلر

ظهرت نسخة مغايرة من السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "ليميتيد" في فيلم "ذا ريفينانت" الذي تم إصداره في عام 2015، بشكل يختلف من حيث المفهوم عن الإصدار الخاص بالسيارة الشهيرة، والتي تعد واحدة من أنجح السيارات الرياضية متعددة الأغراض بشكل عام في الأسواق.

كرايسلر سيبرينج

ظهرت نسخة متطورة من السيارة "كابروليت" شهيرة في فيلم "فيدي جوت فينجيرد"، وتم تداولها على مستوى أقل انتشارًا من سيارات أخرى ظهرت في الأفلام المختلفة، غير أنها لاقت استحسانا عالميا واسعا في أعقاب ظهورها وانتشارها بشكل واضح في الأسواق العالمية.

فولكس فاجن بيتل

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تعد أشهر سيارة عرفها العالم للشركة الألمانية، فهي واحدة من أكثر الإصدارات مبيعًا بشكل عام في العالم، وقُدمت في فيلم "آني هول" بنسخة قابلة للتغطية "كونفرتبول" في عام 1977، ولاقت حينها انتشارًا واسعًا بسبب الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة.

كرايسلر سيبرينج كوبيه

ظهرت عام 2002 بثوب مغاير بنسخة ذات بابين "كوبيه" في فيلم "هاي كرايمز" الشهير، واستطاعت تلك السيارة أن تجذب أنظار الجمهور بشكل واضح في الأسواق العالمية، بعد أن تم طرحها لفترة استغلالًا لنجاح الفيلم.

كتلاس سيارا

ظهرت في فيلم "فارجو" عام 1996، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة في تلك الفترة، إلا أنها سرعان ما تراجعت بعد منافسة قوية من إصدارات مختلفة.