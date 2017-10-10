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وزيرة الاستثمار توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بـ320 مليون يورو

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وزيرة الاستثمار توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بـ320 مليون يورو وزيرة الاستثمار توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بـ320 مليون يورو

التحرير

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وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات مع جيرد مولر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعمير الألماني، بقيمة 320 مليون يورو، وذلك في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين، بمقر وزارة الاستثمار في صلاح سالم بالقاهرة.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول على تمويل إضافي بقيمة 45 مليون يورو، لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.

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حضر مراسم التوقيع: محمد شاكر وزير الكهرباء، خالد فهمي وزير البيئة، طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شهاب مرزبان كبير مستشاري وزيرة الاستثمار، ممثلون عن وزارات الإسكان، التجارة والصناعة، الري، والزراعة، ويوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة.

وعقد الوزراء، اجتماع اللجنة الثانية للتعاون الثنائى بين البلدين، مع وزير التنمية الألماني، وتم مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

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