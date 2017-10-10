«السويدي» ينتقد رئيس الوزراء لعدم تطوير منظومة النقل

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انتقد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، لعدم وضع رؤية محددة حتى الآن، بشان تطوير منظومة النقل، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأكد السويدي، خلال كلمته بالجلسة المخصصة لنظر طلبات الإحاطة في هذا الشأن، بحضور هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك أزمة وقت خروج العاملين والهيئات والمصانع، والدولة تتحمل مصاريف دعم الوقود للأتوبيسات، والمواطن يتحمل الأعباء الإضافية.

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أشار السويدي - إلى أن الحكومة عليها إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديدة، لنقل الموظفين والعاملين لبيوتها وأماكن عملهم، متابعًا: "لم نر خطة الحكومة، سمعنا كتير مشوفناش تقليل العبء عن المواطنين وعدم تركه فريسة للأتوبيسات الخاصة، لو مقدرناش نزود دخل المواطن، على الأقل نقلل نقلل العبء عن المواطنين، عايزين نشوف الأمل".