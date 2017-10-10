القبض على طالب استدرج صديقه واعتدى عليه لسرقته بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استدرج طالب بالصف الثاني الثانوي، مصورًا فوتوغرافيًا إلى طريق الكورنيش بناحية كفر الجزار ببنها، بحجة التقاط صور تذكارية مع صديق له بكلية الحقوق، لسرقة الكاميرا الخاصة به، واتفق مع عاطلين لتثبيته وسرقة الكاميرا منه، واعتدوا عليه بشومة محدثين إصابته وتم نقله للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بتلقيه بلاغًا من "ماجد محمود عطية عفيفي" 18 عامًا، مصور فوتوغرافي، يفيد بأنه أثناء توجهه لطريق كورنيش كفر الجزار، وبصحبته كل من اثنين من أصدقاءه "محمد ياسر محمد غريب" 19 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"عمرو ياسر محمد غريب" 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، لالتقاط بعض الصور التذكارية لهما، استوقفهما شخصان مجهولان، وقاما بالتعدي على الأول بالضرب بشومة محدثين إصابته، واستوليا منه على الكاميرا الخاصة به وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المبلغ الثاني، حيث قام بالاتفاق مع كلًا من "أحمد. ح" 24 عامًا، عاطل، و"محمود. ع" 19 عامًا، عاطل للاستيلاء على الكاميرا الخاصة بالمجني عليه عقب استدراجه بحجة التقاط بعض الصور التذكارية، وأثناء ذلك فاجئه المتهمان وتعديا عليه بالضرب محدثين إصابته والاستيلاء على الكاميرا خاصته وفرا هاربين.

وباستهداف المتهمين تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني صديق المجني عليه، وأرشدوا عن الكاميرا المستولى عليها وجاري تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي وعما ارتكبوه من حوادث سرقات، وجاري العرض على النيابة.