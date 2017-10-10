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طريقة تحضير أرز بالدجاج والخضار

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مصراوي Masrawy

طريقة تحضير أرز بالدجاج والخضار

02:29 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

طريقة تحضير أرز بالدجاج والخضار

طريقة تحضير أرز بالدجاج والخضار

المكونات:

صدر دجاج

كوب من الأرز

ثلاثة أكواب من مرق الدجاج

جزرة متوسطة

حبة بطاطا متوسطة

حبة كوسا كتوسطة

ملح طعام

رشة من الكمون

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

 

طريقة التحضير: 

1- ضعي الأرز في ماء ساخن، واتركيه منقوعاً لمدّة ساعة.

2- قطعي الكوسا والبطاطا إلى قطع صغيرة، وابرشي الجزرة.

3- ضعي صدر الدجاج في قدرٍ ملئ بالماء، ودعيه حتى ينضج، ثمّ قطعيه.

4- ضعي الزيت في طاسة، ثم ضيفي الأرز، والماء، والدجاج.

5- ضعي الكوسا، والبطاطس، والجزرمع مزيج الأرز والدجاج.

6- ضيفي الكمون، والملح، ومرق الدجاج، ودعيه حتّى يغلي لمدّة 5 دقائق، ثم دعيه حتى ينضج.

 

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مصراوي Masrawy

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