تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء
تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء
02:25 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء
كتب- أحمد عصام روّاي:
تؤرق الحموضة -ارتجاع حمض المعدة إلى المريء وزيادة تركيزه في المعدة- الكثير من الناس، بسبب ما تسببه من إحساس بالحريق في منطقة الصدر و"فُم المعدة".
وتتعدد مساوئ الحموضة فمنها، تَضَرُر أنسجة المريء مما قد يتسبب في مرض السرطان، وقرح المعدة، وإعاقة أنشطة الحياة اليومية مثل النوم.
من الممكن التغلب على الحموضة وارتجاع المريء عبر تجنب مسبباتها التي يذكرها موقع "Mayo Clinic" الطبي، ومنها:
1- السمنة.
2- التدخين.
3- التوتر.
4- عدم شرب ما يكفي من المياه.
5- الأكل قبل النوم مباشرةً.
6- الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة.
7- كثرة تعاطي المسكنات مثل الأسبرين.
ومن الممكن علاج الحموضة بسهولة عبر تناول "مضادات الحموضة – Antacids" من الصيدليات، والتي تُعد من الأدوية التي يمكن صرفها دون الرجوع لطبيب مُعالج.
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