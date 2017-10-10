أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء

02:25 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء

تعرف على طريقة التغلب على الحموضة وارتجاع المريء

كتب- أحمد عصام روّاي:

تؤرق الحموضة -ارتجاع حمض المعدة إلى المريء وزيادة تركيزه في المعدة- الكثير من الناس، بسبب ما تسببه من إحساس بالحريق في منطقة الصدر و"فُم المعدة".

وتتعدد مساوئ الحموضة فمنها، تَضَرُر أنسجة المريء مما قد يتسبب في مرض السرطان، وقرح المعدة، وإعاقة أنشطة الحياة اليومية مثل النوم.

 

من الممكن التغلب على الحموضة وارتجاع المريء عبر تجنب مسبباتها التي يذكرها موقع "Mayo Clinic" الطبي، ومنها:

1- السمنة.

2- التدخين.

3- التوتر.

4- عدم شرب ما يكفي من المياه.

5- الأكل قبل النوم مباشرةً.

6- الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة.

7- كثرة تعاطي المسكنات مثل الأسبرين.

 

ومن الممكن علاج الحموضة بسهولة عبر تناول "مضادات الحموضة – Antacids" من الصيدليات، والتي تُعد من الأدوية التي يمكن صرفها دون الرجوع لطبيب مُعالج.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف تتعامل مع تعرض أحد الجماهير للإغماء أثناء مشاهدة المباريات؟

    هو وهي

  • لمرضى السكري.. كليتك في خطر إن لم تلتزم بالعلاج

    هو وهي

  • وداعًا للأمراض الوراثية.. فريق صيني ينجح في تعديل جينات الأجنة

    هو وهي

  • تعرف على مرض الزهايمر.. وكيفية علاجه.. إنفوجراف

    هو وهي

إعلان

3bee76f444.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ