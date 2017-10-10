وزير الأوقاف من المنيا: لا يوجد نصًا في القرآن والسنة يحدد سن الزواج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إنه "لا يوجد دليلًا واحدًا صحيحًا وصريحًا يلزم بتحديد سن محدد للزواج إيجابًا أو سلبًا، وأنه لا يوجد نص واحد في القرآن والسنه يلزم بسن الزواج أو يحدده، والمقصود بالحديث الشريف "يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج" - بأن هناك تفسيرات مغالطه لمعني كلمة "الباءة"، فالبعض اختزلها في القدره الجنسيه والجسدية وهذا ماتسبب في الكثير من حالات الطلاق.

ووصف الوزير خلال حضوره المؤتمر الدولي الثامن بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، تحت عنوان (الثابت والمتغير في العلوم العربية والإسلامية)، أفكار المنحرفين المجاهرين بالفسوق والفجور بالقنابل للموقوته كـ"الإرهاربين"، وقال: إن "الجميع من المثقفين والنخب ورجال الدين مسؤلون عن التسبب في الإفراط والتفريط في الثوابت الدينية".

شاهد أيضا

وأضاف "جمعه" أن بعض الشباب المتحمس يعتقد أن السياسيين ورجال الدين يفقون ضد التدين عندما تتدخل الدولة لمنع التطرف والمتطرفين والاهارب، فالتدين شئ والتطرف شئ آخر، لذا نحن ندعم التدين الوسطي الصحيح، والتدين الرشيد لايتعارض مع الدولة المدنية الديمقراطية الحديث، وتابع "العلاقه بين الدين والدولة ليست علاقة عداء، وأن الدولة الرشيدة لا يمكن أن تكون حائط صد ضد التدين الوسطي الرشيد".