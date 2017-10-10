الخارجية: انتخابات اليونسكو «مسيسة».. ونتعامل بشرف (فيديو)

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن نتائج الجولة الأولى من انتخابات المدير العام لليونسكو ليست مقياسًا للفوز.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه في مثل هذه الانتخابات يتم استخدام مختلف الوسائل، موضحا أن هناك بعض المرشحين يغيروا موقفهم الانتخابي.

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وتابع أن انتخابات اليونسكو، مؤخرا، وضح فيها أنها انتخابات مسيسة، لكن مصر تخوض هذه الانتخابات بشرف وتقدم مرشحة مدعومة من عدد كبير من الدول خارج القارة.

وانتهت، أمس الإثنين، عملية التصويت في الجولة الأولى لانتخاب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، خلفا للبلغارية إيرينا باكوفا، وحصلت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر، على 11 صوتا في تلك الجولة، مقابل 19 لممثل قطر حمد الكواري.