الاتحاد العربي يؤيد عقوبات الفيصلي الأردني

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أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على النادي الفيصلي الأردني، لثبوت إدانة بعض لاعبيه وإدارييه وجماهيره في الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية التي أُقيمت باستاد الإسكندرية.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي، قررت توقيع عقوبات قاسية على الفيصلي الأردني بسبب أحداث النهائي الذي أُقيم باستاد الإسكندرية أمام الترجي التونسي، حيث تعرض الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأردني لحكم اللقاء إبراهيم نور الدين، بالإضافة إلى قيام الجماهير بتكسير المقاعد مدرجات الاستاد وإلقائها في ملعب المباراة.

وعقدت لجنة الاستئناف اجتماعها أمس الإثنين، بمقر الأمانة العامة للاتحاد العربي، حيث قبلت الاستئناف شكلا وفي الموضوع أقرت العقوبات التالية:

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- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على النادي الفيصلي الأردني، وإلزامه بسداد قيمة إصلاح التلفيات باستاد الاسكندرية التي تسبب فيها جماهيره.

- تأييد العقوبة الصادرة ضد إداري الفريق سليمان العساف بإيقافه عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

- تأييد إيقاف اللاعبين الخمسة (بهاء الدين عبد الرحمن، إبراهيم الزواهرة، إبراهيم عطا دلدوم، أكرم أعلى الزوي، ومعتز يسن الفتياني) لمدة عام، وغرامة مالية لكل منهم قدرها 1500 دولار.