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«كاف» يُعدل موعد موقعة الأهلي والنجم في دوري الأبطال

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«كاف» يُعدل موعد موقعة الأهلي والنجم في دوري الأبطال «كاف» يُعدل موعد موقعة الأهلي والنجم في دوري الأبطال

التحرير

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراة الإياب بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا علي استاد برج العرب، لتقام يوم السبت 21 أكتوبر الجاري في السابعة مساءً.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، حدد يوم 22 أكتوبر موعدًا للمباراة، إلا أن الكاف قرر إقامتها 21 أكتوبر، لأسباب تسويقية تتعلق بمواعيد بث المباريات.

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يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النجم الساحلي على الأهلي بهدفين مقابل هدف لتصبح حتمية الفوز في مباراة العودة للأهلي ضرورية بهدف للاشي، أو بفارق هدفين أو أكثر، من أجل تحقيق اللقب التاسع.

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التحرير

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