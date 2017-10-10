أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اتحاد الكرة يرفض الإطاحة بـ«كوبر»

Google+ Print
اتحاد الكرة يرفض الإطاحة بـ«كوبر» اتحاد الكرة يرفض الإطاحة بـ«كوبر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفض اتحاد الكرة، الإطاحة بالأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدما نجح في قيادة الفراعنة للوصول إلى 2018 بروسيا.

وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مسئولي اتحاد الكرة تمسكوا ببقاء كوبر لعدة أسباب، الأول أنه نال إشادة الرئيس عبد الفتاح ، والثاني أن رحيله يعني دفع اتحاد الكرة لشرط جزائي قيمته 140 ألف دولار، حيث إن راتبه الأساسي قبل زيادته 70 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن السبب الثالث بسبب أنه حقق هدفه بقيادة لكأس العالم.

ووصل عقد كوبر بعد الزيادات إلى 90 ألف دولار، حيث تم زيادته 10% بعد الوصول لكأس الأمم و25% بعد الوصول لكأس العالم.

شاهد أيضا

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"