اتحاد الكرة يرفض الإطاحة بـ«كوبر»

التحرير

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رفض اتحاد الكرة، الإطاحة بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدما نجح في قيادة الفراعنة للوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مسئولي اتحاد الكرة تمسكوا ببقاء كوبر لعدة أسباب، الأول أنه نال إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثاني أن رحيله يعني دفع اتحاد الكرة لشرط جزائي قيمته 140 ألف دولار، حيث إن راتبه الأساسي قبل زيادته 70 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن السبب الثالث بسبب أنه حقق هدفه بقيادة المنتخب لكأس العالم.

ووصل عقد كوبر بعد الزيادات إلى 90 ألف دولار، حيث تم زيادته 10% بعد الوصول لكأس الأمم و25% بعد الوصول لكأس العالم.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.