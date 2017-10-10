أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الجنايات تقرر استمرار إخلاء سبيل ''الظواهري'' بتدابير احترازية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجنايات تقرر استمرار إخلاء سبيل ''الظواهري'' بتدابير احترازية

02:18 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الجنايات تقرر استمرار إخلاء سبيل ''الظواهري'' بتدابير احترازية

محمد الظواهري

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، بتدابير احترازية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استمرار إخلاء سبيل وزير القوى العاملة الأسبق بتدابير احترازية

    أخبار

  • "50 شهرًا نحو القصاص" ..محطات محاكمة 68 متهمًا في "اقتحام قسم حلوان"

    أخبار

  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهمين في "أحداث شغب عين شمس" لـ 21 نوفمبر

    أخبار

  • بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحكم على 68 متهمًا بقضية "اقتحام قسم شرطة

    أخبار

إعلان

85c39a3f1e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ