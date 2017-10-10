الجنايات تقرر استمرار إخلاء سبيل ''الظواهري'' بتدابير احترازية
الجنايات تقرر استمرار إخلاء سبيل ''الظواهري'' بتدابير احترازية
02:18 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
محمد الظواهري
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، بتدابير احترازية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
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