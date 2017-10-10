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ضبط ٥٥ هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط ٥٥ هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية بمطار القاهرة

02:21 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ضبط ٥٥ هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، ٥٥ من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية خلال حملة أمنية مكبرة بالمطار داخل وخارج الصالات.

صرحت مصادر أمنية بالمطار قاد اللواء طه بيومي مدير أمن المطار حملة أمنية مكبرة، بمشاركة القيادات الأمنية بالمطار، لضبط الخارجين على القانون، والمترددين على صالات السفر والوصول، أسفرت الحملة عن ضبط ٥٥ هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتنوعت الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين ما بين قضايا تبديد وتعاطي مخدرات، وحيازة سلاح، وخيانة أمانة، وبناء دون رخصة، وسرقة تيار كهربائي.

أمر أمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ الإجراءات الأمنية تجاه المتهمين، وترحليهم إلى الأقسام التابعين لها.

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مصراوي Masrawy

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