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"إنقاذ القليوبية ": خطاب أوباما انتصار لإرادة الشعب بعد جمعة التفويض

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"إنقاذ القليوبية ": خطاب أوباما انتصار لإرادة الشعب بعد جمعة التفويض "إنقاذ القليوبية ": خطاب أوباما انتصار لإرادة الشعب بعد جمعة التفويض

قال حسن أبو السعود منسق جبهة الإنقاذ فى القليوبية إن تراجع أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمه للإخوان وإرساله خطابا اليوم للرئيس عدلى منصور ليؤكد فيه على دعمه لبلاده، هو بمثابة انتصار لإرادة الشعب المصرى الذى خرج أمس لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.

وأضاف أبو السعود لـ"اليوم السابع" أن تراجع أمريكا بخطاب رسمى لا يمحو أبدا ما قامت به فقد عطلوا بشكل رسمى المساعدات المزمع إرسالها لمصر، وقد ساندوا من قبل نظاما دكتاتوريا وآخر فاشيا واليوم لم يقدروا أن يستمروا أو يصمدوا قليلا أمام إرادة الشعب المصرى.

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