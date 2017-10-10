تعرف على "هدية" مرتضى منصور لـ "المشجع الباكي" في مباراة الفراعنة

كتب- محمود رمزي:

قرر المستشار مرتضى منصور، تلبية مطلب حسني نصر حسين، المعروف بـ"المشجع الباكي"، الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مباراة منتخب الفراعنة مع نظيره الكونغولي، بحضور جميع مباريات نادي الزمالك في الدورى العام أو الكأس.

وقال مرتضى، في تصريح لـ"مصراوي"، إنه سيخطر أمن النادي بوضع أسمه في كشوف الدخول إلى النادي تنفيذًا لرغبته، وحضور مباريات الفريق.

كان حسني نصر، أشار في حديثه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء "dmc"، إلى رغبته في حضور جميع مباريات نادي الزمالك في الدوري العام والكأس. ​