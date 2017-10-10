8 نجوم فشلوا في التأهل إلى المونديال.. هل ينضم ميسي؟

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تدخل التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، مراحلها الأخيرة، وهناك العديد من الأسماء اللأمعة في عالم كرة القدم مهددة بالغياب عن العرس العالمي، ولعل أبرزها ليونيل ميسي، الذي يعاني مع منتخب الأرجنتين الذي يحتل المركز السادس في التصفيات وهو مركز لا يؤهله للمونديال قبل جولة واحدة من النهاية.

وتستقبل الأرجنتين فجر غدٍ منتخب الإكوادور خارج ملعبها، وستعني الخسارة عدم ظهور ميسي في المونديال، والدخول إلى قائمة من النجوم الذين فشلوا في التأهل من قبل إلى كاس العالم، يستعرض «التحرير» أبرزهم في السطور التالية:

1- ألفريدو دي ستيفانو

سجل دي ستيفانو أكثر من 300 هدف مع ريال مدريد، وتوّج مع الفريق الملكي بـ15 لقبًا وحصل على الكرة الذهبية مرتين في مسيرة مميزة للغاية، ولكنه فشل في التأهل مع منتخب إسبانيا إلى مونديال السويد 1958، بعدما حلت إسبانيا في المركز الثاني في التصفيات خلف أسكتلندا.

2- أوزيبيو

كان أوزيبيو، نجم مونديال إنجلترا 1966 دون منازع، وذلك عندما احتل صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 9 أهداف وحقق مع منتخب البرتغال إلى المركز الرابع في البطولة، إلا أنه لم يشارك في المونديال بعدها من جديد بعدما فشل في الصعود إلى مونديال المكسيك 1970، بعدما تذيلت البرتغال مجموعتها في التصفيات والتي ضمت حينها كل من رومانيا واليونان وسويسرا.

3- لويس فيجو

حصل فيجو على لقب الدوري الإسباني مع برشلونة، وكان يُنظر إليه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم في عام 1998، إلا أنه فشل في التأهل مع البرتغال حينها إلى مونديال فرنسا بعدما حلت البرتغال ثانية في التصفيات خلف ألمانيا.

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4- رود خوليت - فرانك ريكارد - ماركو فان باستن

من الصعب تخيل أن منتخب هولندا الذي يضم هذا الثلاثي الهجومي فشل في التأهل إلى مونديال المكسيك 1986، بعد الخسارة في الملحق أمام الجارة بلجيكا.

5- إيريك كانتونا

فقد أسطورة مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في مونديال 1994 في الولايات المتحدة بعد خسارة فرنسا في الجولة الأخيرة من التصفيات على ملعبها أمام بلغاريا في الوقت الذي كان التعادل يكفي فيه الديوك للوصول إلى المونديال، كما لم يشارك كانتونا في مونديال فرنسا 1998، بعدما فضل مدرب المنتخب آناذك إيمي جاكيه بناء فريق من حول زين الدين زيدان.

6- ريان جيجز وجورج بيست

يعد الثنائي من أكثر اللاعبين البريطانيين تتويجًا بالبطولات، إلا أنهما فشل في التأهل إلى المونديال في أي مناسبة سواء لجيجز مع ويلز، أو بيست مع أيرلندا الشمالية.