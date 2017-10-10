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أستراليا تغتال أحلام سوريا في تصفيات المونديال

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أستراليا تغتال أحلام سوريا في تصفيات المونديال أستراليا تغتال أحلام سوريا في تصفيات المونديال

التحرير

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نجح الأسترالي، في حجز بطاقة التأهل إلى الملحق الأخير، في تصفيات 2018 بروسيا، بعد التغلب على سوريا بهدفين مقابل هدف، بعد التمديد إلى الأوقات الإضافية.

وقدم المنتخب السوري مباراة مميزة، ودخل اللقاء بقوة من خلال افتتاح التسجيل مبكرًا بهدف عبر عمر السومة، في الدقيقة السادسة قبل أن يرد عليه تيم كاهيل بهدف التعادل سريعًا لأستراليا في الدقيقة الـ13.

وفشل الفريقين في تسجيل أي أهداف في شوط المباراة الثاني وسط سيطرة لأستراليا على مجريات اللعب، دون تشكيل خطورة تذكر على مرمى سوريا، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وتعرضت سوريا لضربة قوية بعد طرد محمود المواس في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول لتستغل أستراليا النقص العددي ويتمكن كاهيل من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 109.

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وحاولت سوريا العودة من جديد للمباراة في آخر 10 دقايق، وكادت أن تدرك هدف التعادل بعدما تحصلت على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها السومة بقوة ليتصدى لها القائم، لتنتهي المباراة بفوز أستراليا.

وتنتظر أستراليا الآن رابع تصفيات أمريكا الشمالية في الملحق الأخير، والذي سيلعب في بداية الشهر المقبل لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى المونديال.

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التحرير

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