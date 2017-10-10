محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الرسوة ويطالب بحسن معاملة الزوار

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، منفذ الرسوة الجمركي، للوقوف على حالة المنافذ الجمركية بالمحافظة.

وشدد "الغضبان"، خلال جولته بالمنفذ، على تكثيف الإجراءات المتبعة لضبط المنافذ من أجل منع التهريب، مع تطبيق القانون بكل حزم على الخارجين عنه والمخالفين له.

وطالب المحافظ، مسئولي المنفذ الجمركي والعاملين به بحسن معاملة زوار المحافظة المترددين على المنفذ، وذلك للمساعدة في إنعاش الحركة التجارية والسياحية بالمدينة.