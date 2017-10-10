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بطل جديد في سيناء.. مجند يتصدى لانتحاري حاول تفجير مصنع أسمنت بسيارة مفخخة

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مصراوي Masrawy

بطل جديد في سيناء.. مجند يتصدى لانتحاري حاول تفجير مصنع أسمنت بسيارة مفخخة

02:05 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بطل جديد في سيناء.. مجند يتصدى لانتحاري حاول تفجير مصنع أسمنت بسيارة مفخخة

أرشيفية

شمال سيناء - أشرف سويلم:   

قالت مصادر أمنية مطلعة إن الجندي الشهيد وحيد يحيي جمال من قوة حراسة البوابة الرئيسية لمصنع الأسمنت بمركز الحسنة بوسط سيناء سطر بطولة جديدة في تاريج شهداء سيناء بعد أن تصدى للسيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري، حاول اقتحام مصنع الأسمنت بوسط سيناء بها.

وأضافت المصادر أن المجند وحيد يحيى تصدى للسيارة قبل وصولها لبوابة المصنع الرئيسية وفتح عليها النار وفجرها ما أدى إلى مقتل الانتحاري بداخلها، إلا أن الموجة الانفجارية التي خلفهتا الحافلة طالت وحيد ما نتج عنه استشهاده.

وأشارت المصادر إلى أن بطولة المجند منعت حدوث كارثة حقيقية بوسط سيناء بعد تصديه للسيارة المفخخة وإعاقتها وتفجيرها قبل الوصول إلى المصنع.

وكان مجند من قوات الأمن استشهد وقُتل انتحاري، صباح اليوم الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة أمام البوابة الرئيسية لمصنع أسمنت بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا عاجلًا بمحاولة اقتحام سيارة مفخخة يقودها انتحاري لمصنع أسمنت كائن بمركز الحسنة بوسط سيناء، ما أسفر عن انفجارها.

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