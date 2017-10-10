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بحث ترتيبات الوقاية من "حمى الضنك" في المنوفية

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مصراوي Masrawy

بحث ترتيبات الوقاية من "حمى الضنك" في المنوفية

01:56 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

عقد الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء فريق الطب الوقائي بالمديرية بشأن تنشيط ترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات للتأكيد على الاهتمام بترصد حالات حمى الضنك بالمستشفيات في الوقت الراهن.

وأوصى بعمل ندوات توعية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ورفع الوعى المجتمعي عن طريق تنشيط دور الرائدات الريفيات والمرور على المدارس بصفة دورية وتنشيط الترصد للأمراض المعدية بها من قبل أطباء الوحدات الصحية وتفعيل دور الرائدات الريفيات حتى تصل التوعية لكل منزل وتكليف الأعلام والتثقيف الصحي بعمل حملة توعية لرفع مستوى الوعي.

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