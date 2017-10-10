الأحد المقبل.. حملة قومية لتطعيم الأطفال ضد عدوى الطفيليات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ حملة قومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في الفترة من 15 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 26 أكتوبر من الشهر نفيه، بعقار "الميبتدازول 500" بواقع قرص واحد قابل للمضغ.

وأضاف أن التطعيمات مقبولة وآمنة وفعالة ولا يوجد لها آثار جانبية، وذلك لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية بالريف والحضر على مستوى المحافظة.