«شبشب» إلهام وزوجة «مصطفى».. 5 لقطات لافتة من ندوة «حسين فهمي»

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في إطار الدورة الـ33 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، والمقامة حاليا بمدينة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، أقيمت ندوة تكريم الفنان حسين فهمي، أمس الإثنين، في الدورة التي حملت اسمه، وحرص على الحضور عدد من النجوم من بينهم السورية سوزان نجم الدين والفنان مصطفى فهمي والفنانة القديرة سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وصفية العمري وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي عددًا من أبرز اللقطات بالندوة..

1- سعاد حسني

تحدث الفنان "حسين فهمي" في الندوة عن الفنانة الراحلة "سعاد حسني"، مؤكدًا أن السندريلا لم تنتحر، وأصرّ على ذلك، مؤكدًا أنه سيقول نفس الإجابة لو تم سؤاله 100 مرة عن كيفية وفاتها.

2- إلهام شاهين

واصلت الفنانة "إلهام شاهين" إثارة الجدل بإطلالاتها، حيث لفتت الأنظار في الندوة أمس بارتداء فستان أصفر اللون، ولكن المثير للجدل ارتداؤها "شبشب" أثار سخرية البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- مغازلة لحسين فهمي

بينما كانت تتحدث الفنانة "إلهام شاهين" للفنان "حسين فهمي" وقف أحد المصورين أمامه لالتقاط صور له، وهنا قالت له "شاهين": "إوعى كده مش شايفة، ماتحرمنيش من الوجه المبتسم ده، ومن جمال حسين فهمي"، وهو ما أثار ضحك الحاضرين.

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4- سميرة عبد العزيز

أشادت الفنانة "سميرة عبد العزيز"، أرملة الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، بالفنان "حسين فهمي" واهتمامه بالثقافة، وأبدى "فهمي" إعجابه بها قائلًا: "أنا باحب الستات الحلوة وأنت زى القمر".

5- مصطفى فهمي

حرص الفنان مصطفى فهمي على حضور ندوة شقيقه الفنان "حسين فهمي"، واصطحب معه زوجته التي لفتت الأنظار بجمالها.