أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

«شبشب» إلهام وزوجة «مصطفى».. 5 لقطات لافتة من ندوة «حسين فهمي»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في إطار الدورة الـ33 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، والمقامة حاليا بمدينة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، أقيمت ندوة تكريم الفنان حسين فهمي، أمس الإثنين، في الدورة التي حملت اسمه، وحرص على الحضور عدد من النجوم من بينهم السورية سوزان نجم الدين والفنان مصطفى فهمي والفنانة القديرة سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وصفية العمري وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي عددًا من أبرز اللقطات بالندوة..

1- سعاد حسني
تحدث الفنان "حسين فهمي" في الندوة عن الفنانة الراحلة "سعاد حسني"، مؤكدًا أن السندريلا لم تنتحر، وأصرّ على ذلك، مؤكدًا أنه سيقول نفس الإجابة لو تم سؤاله 100 مرة عن كيفية وفاتها.

2- إلهام شاهين
واصلت الفنانة "إلهام شاهين" إثارة الجدل بإطلالاتها، حيث لفتت الأنظار في الندوة أمس بارتداء فستان أصفر اللون، ولكن المثير للجدل ارتداؤها "شبشب" أثار سخرية البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- مغازلة لحسين فهمي
بينما كانت تتحدث الفنانة "إلهام شاهين" للفنان "حسين فهمي" وقف أحد المصورين أمامه لالتقاط صور له، وهنا قالت له "شاهين": "إوعى كده مش شايفة، ماتحرمنيش من الوجه المبتسم ده، ومن جمال حسين فهمي"، وهو ما أثار ضحك الحاضرين.

شاهد أيضا

4- سميرة عبد العزيز
أشادت الفنانة "سميرة عبد العزيز"، أرملة الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، بالفنان "حسين فهمي" واهتمامه بالثقافة، وأبدى "فهمي" إعجابه بها قائلًا: "أنا باحب الستات الحلوة وأنت زى القمر".

5- مصطفى فهمي
حرص الفنان مصطفى فهمي على حضور ندوة شقيقه الفنان "حسين فهمي"، واصطحب معه زوجته التي لفتت الأنظار بجمالها.

85

91

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء