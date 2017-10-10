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المتهمة برفع علم المثليين تنهار أمام النيابة: خطأ لن يتكرر

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المتهمة برفع علم المثليين تنهار أمام النيابة: خطأ لن يتكرر المتهمة برفع علم المثليين تنهار أمام النيابة: خطأ لن يتكرر

التحرير

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استمعت جهات التحقيق إلى أقوال قوة الضبط التى ألقت القبض على سارة حجازى وأحمد علاء، المتهمين برفع علم المثليين فى حفلة "مشروع ليلى" كما استمعت النيابة إلى أقوال الضابط مجرى التحريات والذى أكد رصد رسائل متبادلة بين المتهمين للتحريض على رفع علم المثليين خلال الحفل الذى أقيم بفندق شهير بالتجمع الخامس.

وتواصل نيابة أمن الدولة التحقيقات فى قضية "حفل المثليين" بالتجمع وقال عمرو محمد محام بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "المثليين" إن النيابة استكملت خلال الساعات الماضية التحقيقات مع سارة حجازى وأحمد علاء المتهمين برفع علم المثليين فى حفلة "مشروع ليلى" موضحا فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن النيابة استكملت التحقيقات مع سارة بجلسة السبت الماضى وأنكرت سارة حجازى، خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليها بالانضمام إلى جماعة على خلاف القانون والتحريض على الفسق والفجور والترويج لأفكار الجماعة المنضمة إليها، مؤكدة أن مشاركتها فى الحفل تأتى فى إطار حضور "حفل ليلى" وأنكرت الاتهامات الموجهة إليها برفع علم المثليين ودفع محاميها بكيدية الاتهامات ودخلت "سارة" فى نوبة بكاء، مؤكدة أن مشاركتها فى الحفل خطأ لن يتكرر.

وأكد عمرو محمد أن النيابة استكملت التحقيقات مع أحمد علاء يوم الأحد الماضى ولم توجه إليه اتهامات جديدة وكانت أسئلة المحقق تدور حول الاتهامات الموجهة إليهما بجلسة التحقيق الأولى وتمثلت فى المشاركة بجماعة أنشئت على خلاف القانون، وأنكر تلقى التمويلات الخارجية، وأكدا أن حفل "مشروع ليلى" كان فى مكان عام وليس فى مكان مغلق.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت أمس بحبس سارة حجازى وأحمد علاء، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما برفع علم المثليين فى حفلة "مشروع ليلى" كما واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقامه مؤخرا مجموعة من الشباب المتهمين بالشذوذ الجنسي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ورفعهم أعلام المثليين الجنسيين، داخل حفل فرقة مشروع ليلي.

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وقال الشباب بالتحقيقات الأولية، إنهم حضروا الحفل للاستمتاع بفرقة مشروع ليلى فقط، منكرين التحريض على الشذوذ، وإنهم "مجرد شباب عادية رايحة حفلة لباند بتحبه للاستمتاع فقط" ، قائلين: "كل واحد في الحفل كان بيعمل اللي هو عاوزه بدون رقيب عليه لأن المفروض رايحين حفلة ننبسط مش نقيد حريتنا".

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة ومنع الفريق من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، حيث تلقى النائب العام بلاغا ضد هذه الوقائع، وأمر على الفور بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والتصرف على وجه السرعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد ألقت القبض على الطالب، وذلك لقرار النيابة بضبط وإحضار "أحمد علاء" الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة حلوان والمتهم برفع علم المثليين "rainbow" في حفلة "مشروع ليلى" وهى فرقة لبنانية يعلن صاحبها مثليته.

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التحرير

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