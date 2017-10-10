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5 أسباب مثيرة للدهشة تساهم في ضعف الانتصاب لدى الرجال

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مصراوي Masrawy

5 أسباب مثيرة للدهشة تساهم في ضعف الانتصاب لدى الرجال

01:43 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

5 أسباب مثيرة للدهشة تساهم في ضعف الانتصاب لدى الرجال

5 أسباب مثيرة للدهشة تساهم في ضعف الانتصاب لدى الر

كتبت- ميرا ماهر:

أي تراجع ملحوظ في الأداء الجنسي يعود لأسباب، يمكن أن يكون العمر هو القاسم الأكثر شيوعا بين الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي، أي أن حوالي 4% من الرجال بعد سن الـ 50 يعانون من ضعف الانتصاب، في حين أن الرقم يزيد إلى النصف بعد سن الـ 75، وفقا للمعهد الوطني للصحة.

وذكر موقع "livescience" 5 عوامل مثيرة للدهشة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالضعف الجنسي، وهي:

1- ركوب الدراجات لمسافات طويلة، يزيد من خطر الإصابة بـ "ضعف الانتصاب"، وذكر الموقع أن 4% من ركاب الدراجات الذكور، الذين يستخدمون الدراجة بمعدل 3 ساعات على الأقل في الأسبوع، يصابون بخلل في الانتصاب.

2- يلجأ العديد من الرجال إلى تناول الأدوية التي تقوّي بصيلات الشعر لحل مشكلة الصلع وتساقط الشعر، لكن هذه الأدوية تساهم بشكل كبير في إخماد الرغبة الجنسية لدى الرجل.

3- أشار الأطباء إلى أنّ الرجال الذين يعانون من مشاكل في اللثة غالباً ما يعانون أيضاً من مشاكل الانتصاب.

4- من المعروف أن العوامل النفسية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في الأداء الجنسي، ووفقا لأبحاث جديدة في المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع، فإن قضاء الكثير من الوقت مع أصدقائك يزيد من خطر إصابتك بضعف الانتصاب، ويعود ذلك إلى التصورات الاجتماعية للذكور فيما يخص الرجال الأصغر سناً.

5- يرى المختصون بالصحة الجنسية أنّ حاسة الشم مهمة جدّاً خلال العلاقة الحميمية إذ إنها تساهم في إستثارة الرغبة الجنسية عند الزوجين، لذا فإن الأنف المزكّم يمكن أن يكون أحد أسباب تراجع الأداء الجنسي.

 

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