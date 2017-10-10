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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين

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مصراوي Masrawy

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين

01:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة البدرشين، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، الثلاثاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في سرقة المواطنين في منطقة البدرشين.

البداية عندما تلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اخطارا بإلقاء القبض على 4 عاطلين انهال عليهم الاهالي بالضرب بعد الامساك بهم لسرقة المواطنين

وكشفت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث ان الاهالي تمكنوا من الامساك بـ 4 عاطلين اثناء تهديدهم مواطن لسرقته واضافت التحريات ان المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام توك توك فتم القاء القبض عليهم .

تم تحرير المحضر اللازم واحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق بحبسهم .

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