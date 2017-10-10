حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة البدرشين، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، الثلاثاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في سرقة المواطنين في منطقة البدرشين.

البداية عندما تلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اخطارا بإلقاء القبض على 4 عاطلين انهال عليهم الاهالي بالضرب بعد الامساك بهم لسرقة المواطنين

وكشفت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث ان الاهالي تمكنوا من الامساك بـ 4 عاطلين اثناء تهديدهم مواطن لسرقته واضافت التحريات ان المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام توك توك فتم القاء القبض عليهم .

تم تحرير المحضر اللازم واحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق بحبسهم .