حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين
حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين
01:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة البدرشين، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، الثلاثاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في سرقة المواطنين في منطقة البدرشين.
البداية عندما تلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اخطارا بإلقاء القبض على 4 عاطلين انهال عليهم الاهالي بالضرب بعد الامساك بهم لسرقة المواطنين
وكشفت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث ان الاهالي تمكنوا من الامساك بـ 4 عاطلين اثناء تهديدهم مواطن لسرقته واضافت التحريات ان المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام توك توك فتم القاء القبض عليهم .
تم تحرير المحضر اللازم واحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق بحبسهم .
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