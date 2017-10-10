استمرار إخلاء سبيل وزير القوى العاملة الأسبق بتدابير احترازية
استمرار إخلاء سبيل وزير القوى العاملة الأسبق بتدابير احترازية
01:49 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
خالد الأزهري وزير القوى العاملة
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل خالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، بتدابير احترازية، في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة.
ووجهت جهات التحقيق للمتهم متهم التحريض على العنف ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة لإخماد النيران، والتحريض على قطع شارع الهرم، وقذف قوات الشرطة بالطوب والحجارة.
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