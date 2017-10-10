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استمرار إخلاء سبيل وزير القوى العاملة الأسبق بتدابير احترازية

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مصراوي Masrawy

استمرار إخلاء سبيل وزير القوى العاملة الأسبق بتدابير احترازية

01:49 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

استمرار إخلاء سبيل وزير القوى العاملة الأسبق بتدابير احترازية

خالد الأزهري وزير القوى العاملة

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل خالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، بتدابير احترازية، في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم متهم التحريض على العنف ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة لإخماد النيران، والتحريض على قطع شارع الهرم، وقذف قوات الشرطة بالطوب والحجارة.

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مصراوي Masrawy

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