مدير إدارة المخدرات لمصراوي: "الحشيش اللي بيتعاطاه المصريين مضروب"
مدير إدارة المخدرات لمصراوي: "الحشيش اللي بيتعاطاه المصريين مضروب"
01:43 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
ارشيف
كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إنه لا يوجد في مصر صناعة "حشيش" أو مخدرات بشكل عام.
وأضاف "عمر " في حوار لـ"مصراوي" سيُنشر لاحقًا، أن الصناعة القائمة في مصر هي خلط المواد المخدرة وغشها بمواد اخرى من أجل زيادة الكمية وتحقيق أعلى ربح مادي، مشيرًا إلى أن كل المخدرات التي يتعاطها المواطنين في مصر مغشوشة "مضروبة".
وأوضح، الحشيش الذي يدخل مصر عبر الدروب الصحراوية والمنافذ البرية، يقوم التجار المحليين بخلطه بمواد صناعية وكيمائية لها تأثير صحي خطير على الجهاز العصبي والجسم بشكل عام بشكل يمثل أكثر خطورة من تعاطي الحشيش "الخام".
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