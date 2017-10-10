لغز جثة عجوز المعصرة.. "المدمن" قتل خالته اعتراضاً على رغبتها الزواج

كتب – فتحي سليمان:

كشف رجال مباحث القاهرة، غموض العثور على جثة عجوز، داخل شقتها بمنطقة المعصرة، مساء الجمعة، حيث توصل الأمن إلى هوية القاتل، واتضح أنه نجل شقيقة المجني عليها، وأكدت تحريات المباحث أن اعتراض المتهم على زواج خالته في سن متأخر هو الدافع للتخلص منها وسرقتها.

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، مساء الجمعة بلاغاً من قسم شرطة المعصرة بالعثور على جثة لسيدة عجوز داخل عقار بمنطقة عرب سلام، فأمر بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ وفحص الواقعة، والقبض على القاتل.

عثرت أجهزة الأمن على جثة سيدة تدعى، "نجفه إسماعيل" 60 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها أعلي سرير غرفة نومها، وبها إصابات عبارة عن كدمات أسفل العين اليسرى، وأصابع الإبهام والخنصر باليد اليمني.

قالت سماح محمد 38 سنة، نجلة المجني عليها، إن والدتها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها عرفت الواقعة، عقب تلقيها اتصال هاتفي من أحد الجيران يفيد بانبعاث رائحة غاز من شقة والدتها، فحضرت برفقة شقيقها "بري" 34 سنة، موظف، إلى شقتها، وكسروا باب الشقة للدخول، واكتشفوا وفاة والدتهم، واختفاء مشغولات ذهبية عبارة عن "6 غوايش، و3 خواتم"، ولم يشتبهوا في أحد.

وضع رجال مباحث قطاع جنوب القاهرة بقيادة العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث القطاع، خطة بحث، أشرف عليها اللواء محمود أبو عمره نائب مدير المباحث، توصلت إلى هوية القاتل، وهو "محمد س ع"، 20 سنة، عامل" نجل شقيقة المجني عليها.

وكشفت التحريات ترك المتهم لمنزله وإقامته لدى أحد أصدقائه، فألقت قوة أمنية يقوها المقدم وسام عطية، رئيس مباحث القسم، القبض عليه، بأحد الأماكن التي يتردد عليها، وبمناظرته تبين وجود إصابات باليد لم يبرر سببها.

بمواجهة المتهم، بتحريات رجال المباحث، أقر بصحتها واعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه ارتكب الواقعة بسبب رغبة المجني عليها في الزواج بالرغم من كبر سنها، وعلمه باحتفاظها بمصوغات ذهبية، فخطط للتخلص منها والاستيلاء على أموالها.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.