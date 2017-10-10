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بالتفاصيل.. 8 طرق جديدة يفتتحها السيسي في 21 أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. 8 طرق جديدة يفتتحها في 21 أكتوبر المقبل

01:52 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بالتفاصيل.. 8 طرق جديدة يفتتحها السيسي في 21 أكتوبر المقبل

الرئيس السيسي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 طرق جديدة بالمشروع القومي للطرق المدرج ضمن برنامج الرئيس الانتخابي في 21 أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الطرق والكبارى لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن تكلفة الطرق الجديدة بلغت 8 مليارات جنيه منها: "4 طرق بالمشروع القومي للطرق، و4 كباري علوية في محافظات القليوبية والبحيرة والإسكندرية"، لافتا إلى أن طريق شبراـ بنها الجديد تم إدراجه ضمن المشروعات التي سوف يفتتحها الرئيس، وهو أحد المشروعات القومية التي كلفت بها الطرق والكباري، حيث يمتد الطريق بطول 40 كم موازيا لطريق شبراـ بنها القديم، ويتكون من 4 حارات بكل اتجاه، ويضم 38 كوبريا و24 نفقا على امتداد مساره".

وأضاف ترك: "سيتم أيضا افتتاح طريق الفرافرةـ عين دالة بطول 90 كم، حيث شمل إنشاء حارتين فى كل اتجاه بعرض 3.9 متر، ومشروع ازدواج طريق قنا ـ سفاجا بطول 120 كم بعدد 3 حارات بعرض 3.5 متر، وإنشاء طريق المنيا ـ رأس غارب بطول 55 كم متضمنا 3 حارات بكل اتجاه عرض كل منهم 3.5 متر".

كما سيفتتح الرئيس 4 كبارٍ علوية أهمها كوبري بنها أعلى النيل بالطريق الدائري الإقليمي بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ضمن القطاع الذى تنفذه وزارة النقل بالدائرى الإقليمي، بالإضافة إلى كباري دمنهور والتوفيقية بالبحيرة، ومرغم بالإسكندرية

وأشار ترك، إلى أن الطرق الجديدة التى سوف يتم افتتاحها تتسم بالأمان، وسلامة المرور بالاضافة إلى انتشار العواكس في كل مكان والحواجز الخرسانية، ومحطات الوقود وتمركز سيارات الإسعاف في كل مكان على تلك الطرق لضمان سلامة المواطنين. ​

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مصراوي Masrawy

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