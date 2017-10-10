النواب يبدأ مناقشة أزمات الطرق بحضور وزير النقل
النواب يبدأ مناقشة أزمات الطرق بحضور وزير النقل
01:47 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
بدأ مجلس النواب، ظهر اليوم الثلاثاء، مناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل بعض الأعضاء بشأن تدهور الأوضاع في شبكة الطرق المصرية، والسكك الحديدية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل هشام الشريف، حيث أبدى النواب اعتراضهم على سوء الآداء بالطرق في مختلف المحافظات، فضلًأ عن سوء الوضع السيئ بالسكك الحديدية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عمر مروان: قانون "الرقابة الإدارية" يساعد الحكومة على الحد من الفساد
-
رئيس النواب يحيل بيان "بكري" ضد 8 منظمات دعموا المثليين إلى النيابة
-
رئيس النواب لأعضاء المجلس: "انظروا لدوائركم الانتخابات قربت"
-
البرلمان يوافق بالأغلبية علي تعديلات قانون "الرقابة الإدارية"
إعلان
إعلان