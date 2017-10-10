النواب يبدأ مناقشة أزمات الطرق بحضور وزير النقل

كتب- أحمد علي:

بدأ مجلس النواب، ظهر اليوم الثلاثاء، مناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل بعض الأعضاء بشأن تدهور الأوضاع في شبكة الطرق المصرية، والسكك الحديدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل هشام الشريف، حيث أبدى النواب اعتراضهم على سوء الآداء بالطرق في مختلف المحافظات، فضلًأ عن سوء الوضع السيئ بالسكك الحديدية.