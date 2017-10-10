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المحرصاوي: الأزهر الشريف قِبلة طلاب العلم حول العالم

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مصراوي Masrawy

المحرصاوي: الأزهر الشريف قِبلة طلاب العلم حول العالم

01:39 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

المحرصاوي: الأزهر الشريف قِبلة طلاب العلم حول العالم

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن للمسلم قبلتان، الأولى للصلاة تجاه الكعبة المشرفة، والثانية لطلب العلم وهو الأزهر الشريف.

وأضاف المحرصاوي، في تصريحات صحفية له الثلاثاء، أنه "إذا كان الإسلام نزل بمكة والمدينة، فإنه قد حفظ بمصر عن طريق الأزهر وعلمائه على مدار ألف عام".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مكانة الأزهر التاريخية والعلمية لا تحتاج لشاهد، ويكفي أن أكثر من 100 دولة حول العالم، ترسل فلذات أكبادها لتلقي العلم الشرعي والعملي فيه.

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