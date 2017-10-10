محافظ الأقصر يبحث الاعتمادات المالية للعام المالي الجاري

الأقصر – (مصراوي):

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور مديري الإدارات والمديريات المختلفة، لمناقشة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018.

وناقش المسئولون خلال الاجتماع، اعتمادات وزارة التخطيط لصالح ديوان عام محافظة الأقصر، لتنفيذ المشروعات بالمراكز والمدن طبقًا لخطة وزارة التنمية المحلية للمشروعات الأساسية، والتي تتمثل في استكمال مشروعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والزراعة، ومختلف القطاعات الخدمية.

كما وجه محافظ الأقصر، مسئولي الجهات المعنية بضرورة وضع أولويات المشروعات ذات الحاجة الملحة التي تخدم المواطن بصورة مباشرة وتلبي احتياجاته، مع أهمية وضع دراسة جدوى للمشروعات من واقع الاحتياج الفعلي لتنفيذ المشروع ومدى استفادة المواطن منه، من خلال الالتزام ببرامج وخطط زمنية محددة، ملزمًا كافة المسئولين بالمتابعة الدورية ومدى التزام الشركات المنفذة بالخطط الزمنية الموضوعة.