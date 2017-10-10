ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالمنيا

المنيا – (مصراوي):

نظمت مديرية التموين بالمنيا، أمس الإثنين، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين ومحطات المواد البترولية، بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 38 محضرًا تموينيًا مخالفًا، ففي مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، جرى تحرير عدد 16 محضرًا مخالفًا، حيث جرى ضبط نصف طن من الأرز و20 لفة عصير بدون فواتير أو مستندات، و192 علبة زبادي منتهية الصلاحية.

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تحرّر عدد 22 محضرًا مخالفًا، منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 6 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، و5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملات التفتيش يجري تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة، من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يجري عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.