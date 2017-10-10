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الشهر العقاري بالبحر الأحمر: 15 حالة زواج لمصريين من روسيات يوميًا

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مصراوي Masrawy

الشهر العقاري بالبحر الأحمر: 15 حالة زواج لمصريين من روسيات يوميًا

01:41 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الشهر العقاري بالبحر الأحمر: 15 حالة زواج لمصريين من روسيات يوميًا

مؤتمر أمنية الخير

البحر الأحمر - عبدالرحمن القرشي:

قال مصدر مطلع بالشهر العقاري، في محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات زواج الشباب المصريين من روسيات بالمحافظة يبلغ من 11 إلى 15 تقريبًا بشكل يومي ما يمثل 98 % من نسبة الارتباط بأجنبيات أغلبهن فوق عمر الـ 50 عامًا.

وأضاف المصدر أن أسباب رغبة زواج بعض الشباب من روسيات، تتمثل غالبًا في تحسين مستوى المعيشة لديهم كون أن هؤلاء الفتيات لديهن فرص جيدة للعمل في مجال السياحة بالمحافظة، وللحصول على فرص للسفر إلى الخارج أحيانًا ونسبة قليلة من هذه الحالات بغرض تكوين أسرة مثل أي حالة زواج عادية. وأضاف أن بعض الروسيات يرغبن في الزواج من شباب مصري بهدف الحصول على فرصة عمل بمجال السياحة والاستقرار بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدينة الغردقة.

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