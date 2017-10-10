انفوجراف: الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

القاهرة – (مصراوي):

تدخل مرشحة مصر إلى منصب مدير اليونسكو، مشيرة خطاب إلى جولة ثانية من التصويت، الثلاثاء، بعد أن حلت ثالثة بـ11 صوتًا خلف مرشحي قطر وفرنسا.

وجاء مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري في المركز الأول بـ19 صوتًا، تليه مرشحة فرنسا أودري أزولاي 13 صوتًا.

ويحتاج المرشح إلى حصد أغلبية الأصوات (30 صوتًا) من أصل 58 صوتا هم أعضاء المكتب التنفيذي الذين يحق لهم التصويت. وفي حالة فشل أي مرشح في الوصول إلى هذا العدد من الأصوات تعاد الانتخابات إلى جولة رابعة.

وفي الجولة الخامسة المقرر لها يوم الجمعة حال فشل أي مرشح في حصد 30 صوتًا، يفوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات.