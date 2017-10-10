الأرصاد: فصل الخريف الأخطر.. والسيسي خصص 100 مليون للتطوير (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 100 مليون جنيه لتطوير الهيئة وتركيب ردارات جديدة للتنبؤات الجوية.

وأضاف عبد العال، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن فصل الخريف أخطر على مصر من الشتاء، موضحا أن السيول التي تتعرض لها مصر تحدث في الخريف وليس الشتاء.

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وذكر أن الدول تخشى فصل الخريف، متابعا أن الهيئة تستعد جيدا قبل بدء الخريف بـ15 يوما، ويتم إرسال إنذار مبكر لكل المحافظات المهددة بالسيول لاتخاذ التدابير اللازمة.