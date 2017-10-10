أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس النواب يحذر «التضامن» بسبب المنظمات المصرية المعترضة على ترشيح «خطاب» لليونسكو

Google+ Print
رئيس النواب يحذر «التضامن» بسبب المنظمات المصرية المعترضة على ترشيح «خطاب» لليونسكو رئيس النواب يحذر «التضامن» بسبب المنظمات المصرية المعترضة على ترشيح «خطاب» لليونسكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذر رئيس مجلس النواب على عبد العال، من تعرض وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها مسئولة عن منظمات المجتمع المدنية للمساءلة إذا صح أن 8 منظمات مجتمع مدنى مصرية حرضت ضد ، لأن ذلك يعرضها للمساءلة القانونية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى بشأن قيام منظمات حقوقية مصرية لها مقرات فى الداخل -قام بتسميتها- بإصدار بيان تطالب فيه الدول بعدم التصويت لمرشحة مصر فى اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب.

ووصف عبد العال ما قاله "بكرى" بالكلام الخطير الذى يستدعى المساءلة إذا صدق، حيث إن جميع قوانين العالم لا تسمح لأى مواطن داخل الدولة بالاستقواء بالخارج أو تطاول على الدولة وهو ما يجرمه قانون العقوبات المصرى، وتابع: "إن صح ذلك يقتضى مساءلة التضامن الاجتماعى أو يعتبر بلاغا من مجلس النواب إلى النائب العام". 

شاهد أيضا

وكان 6 منظمات حقوقية مصرية قد أصدرت بيانا منذ أيام اعترضت فيه على ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، لموقفها السلبي من إغلاق عدد من المكتبات، على حد ما جاء بالبيان الصادر عنهم. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة