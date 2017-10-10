رئيس النواب يحذر «التضامن» بسبب المنظمات المصرية المعترضة على ترشيح «خطاب» لليونسكو

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حذر رئيس مجلس النواب على عبد العال، من تعرض وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها مسئولة عن منظمات المجتمع المدنية للمساءلة إذا صح أن 8 منظمات مجتمع مدنى مصرية حرضت ضد مصر، لأن ذلك يعرضها للمساءلة القانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى بشأن قيام منظمات حقوقية مصرية لها مقرات فى الداخل -قام بتسميتها- بإصدار بيان تطالب فيه الدول بعدم التصويت لمرشحة مصر فى اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب.

ووصف عبد العال ما قاله "بكرى" بالكلام الخطير الذى يستدعى المساءلة إذا صدق، حيث إن جميع قوانين العالم لا تسمح لأى مواطن داخل الدولة بالاستقواء بالخارج أو تطاول على الدولة وهو ما يجرمه قانون العقوبات المصرى، وتابع: "إن صح ذلك يقتضى مساءلة التضامن الاجتماعى أو يعتبر بلاغا من مجلس النواب إلى النائب العام".

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وكان 6 منظمات حقوقية مصرية قد أصدرت بيانا منذ أيام اعترضت فيه على ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، لموقفها السلبي من إغلاق عدد من المكتبات، على حد ما جاء بالبيان الصادر عنهم.