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القبض على سائق أخفى ربع طن بانجو في أتوبيس بالسويس

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مصراوي Masrawy

القبض على سائق أخفى ربع طن بانجو في أتوبيس بالسويس

01:31 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

القبض على سائق أخفى ربع طن بانجو في أتوبيس بالسويس

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

أحبطت قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، تهريب ربع طن من مخدر البانجو، أخفاها سائق داخل اتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

وشدد عناصر حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميداني، أعمال التفتيش لجميع المركبات الواردة من شبة جزيرة سيناء، وخلال فحص الأتوبيس بساحة الكشف بالمنفذ الشرقي للنفق، اشتبه العناصر في الأتوبيس بعد نباح "عنصر الفحص" الكلب البوليسي.

وبتفتيش الأتوبيس عثر الضباط الجنود على لفائف مخدر البانجو، مخبأة بأرضية الأتوبيس ومكان تخرين الحقائب وتبين أن الأتوبيس كان قادمًا من مدينة شرم الشيخ وفي طريقه إلى الشرقية.

وبمناقشة السائق، أقر أنه تسلم الشحنة من أحد المهربين بمدينة رأس سدر، ثم عاد إلى شرم الشيخ لتحميل الأتوبيس بالركاب، وكان يعتزم تسليم المواد المخدرة لمهرب آخر في الشرقية، وبحصر الكمية بلغت 60 لفافة كبيرة الحجم وزنت 4.5 كيلو، بإجمالي 270 كيلو.

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