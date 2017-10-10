بالصور - مدرسة التحرير الابتدائية بالأقصر لم تدخل الخدمة.. "مفيش ميا ولا كهربا"

الأقصر – (مصراوي):

رغم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات بها قبل بدء العام الدراسي، لم تدخل مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة بقرية المريس غرب الأقصر، الخدمة بسبب عدم توصيل مياه الشرب الكهرباء وتزويدها بالمقاعد والأثاث اللازم.

يقول طلعت زاهر مدير مكتب الإدارة الصحية بالطود وأحد أولياء الأمور: "أعمال الإنشاءات بالمدرسة انتهت قبل شهور، وكان من المتوقع دخولها الخدمة مع بدء العام الدراسي الجديد، غير أن ذلك لم يحدث بسبب عدم وصول شبكة مياه الشرب والكهرباء للمدرسة" مشيرًا إلى أن المدرسة تخدم آلاف الأسر من سكان القرية.

وتابع: "أبناؤنا يتكبدون يوميًا السير على أقدامهم عدة كيلو مترات للوصول إلى المدرسة التي جرى نقلهم إليها، مع بدء أعمال إحلال وتجديد المدرسة حيث انتظموا في الدارسة كفترة مسائية".

من جانبه، أشار محمود سعد، أحد أولياء الأمور، إلى أنه كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، أن يسرعا من إجراءاتهما لتشغيل المدرسة قبل بدء العام الدراسي تخفيفًا من على كاهل أبنائنا الطلاب وأسرهم".

وأضاف: "المدرسة التي جرى نقل طلابنا إليها تعاني من كثافة الفصول، ما يؤثر على سير العملية التعليمية بالسلب" لافتًا إلى أن مسئولي التربية والتعليم، وعدوا الأهالي قبل شهور بدخول المدرسة الخدمة هذا العام.

من جهته، أكد علي سعد توفيق وكيل المدرسة، أن المقاول المنفّذ لأعمال إحلال وتجديد المدرسة سلّم المبنى منذ شهور، والمدرسة متوقفة الآن على توصيلة خط المياه العمومي والكهرباء والتشجير والأثاث.

ولفت توفيق، إلى أن المدرسة خضعت لأعمال إحلال وتجديد منذ عام 2015 نظرًا لسوء حالة المبنى حينها، مشيدًا بالجهد الذي بذله رئيس القرية ومدير الإدارة التعليمية لإدراج المدرسة ضمن خطة الإحلال والتجديد.