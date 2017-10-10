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عمر مروان: قانون "الرقابة الإدارية" يساعد الحكومة على الحد من الفساد

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مصراوي Masrawy

عمر مروان: قانون "الرقابة الإدارية" يساعد على الحد من الفساد

01:28 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

المستشار عمر مروان

كتب- أحمد علي:

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن إقرار المجلس لقانون هيئة الرقابة الإدارية يحسب له، ويساعد الحكومة على الحد من الفساد.

وقال الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "بالتنسيق بين الحكومة والمجلس، نستطيع الوصول لما نصبو إليه من محاربة الفساد والقضاء عليه".

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون أحد أهم أدوات الحكومة في مواجهة الفساد، وحضور النواب بهذا العدد في الجلسة يؤكد مدى اهتمامهم بصدور قانون هام لصالح .

يذكر أن القانون، الذي تم إقراره، الثلاثاء، شمل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وانتهى مجلس النواب من مناقشته خلال الجلسة العامة مساء أمس.

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مصراوي Masrawy

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